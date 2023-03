Près d'un an après la gifle donnée par Will Smith aux Oscars continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Pendant de nombreux mois, la presse people avait rapporté plusieurs informations sur la vie personnelle du célèbre acteur de Men In Black et sur sa femme Jada Pinkett. Lors du tournage d'une émission qui sera diffusée le 04 Mars prochain, l'autre star qui était impliquée dans cette histoire s'est ouvert sur le sujet. C'est ce que révèle le Wall Street Journal, selon plusieurs médias qui rapportent l'information.

Chris Rock s'ouvre sur la gifle qu'il a reçue de Will Smith aux Oscars il y a presque un an. Le célèbre comédien Chris Rock révèle pour la première fois ses sentiments sur la fameuse gifle que Will Smith lui a donnée lors des Oscars en 2022. Lors d'un tournage en janvier à Charleston, en Caroline du Sud, en préparation de son prochain spécial Netflix "Outrage sélectif", le célèbre comédien est revenu sur cet incident qui a suscité de nombreuses discussions. Il a confirmé que la gifle de Will Smith lui avait fait mal et a même plaisanté sur leurs rôles respectifs dans des films pour souligner leur différence de taille.

"La chose que les gens veulent savoir. . . est-ce que ça fait mal? Bon sang ouais, ça fait mal", a avoué le célèbre comédien Chris Rock. "Il a joué Muhammad Ali ! J'ai joué à Pookie !", précise-t-il pour montrer la différence de taille. Chris Rock a également souligné leur différence de notoriété en rappelant qu'il était juste un zèbre dans un film d'animation alors que Smith était un requin. "Même dans les films d'animation, je suis un zèbre, il est un putain de requin", a poursuivi le célèbre comédien Chris Rock. Chris Rock a ajouté une touche d'humour en faisant référence à l'un des morceaux de rap de Smith, en déclarant qu'il avait été frappé si fort qu'il avait entendu Summertime résonner dans ses oreilles.

Cette plaisanterie a permis de détendre l'atmosphère et de montrer que Rock avait pris la gifle avec humour. L'incident s'est produit après que Chris Rock ait fait une blague sur la tête rasée de Jada Pinkett Smith, la femme de Will Smith. Chris Rock avait déclaré : "Jada, je t'aime, GI Jane 2, j'ai hâte de le voir !". Cette blague avait provoqué des rires dans la salle, mais Will Smith n'avait pas apprécié l'allusion à sa femme. Le spécial de Chris Rock, "Outrage sélectif", sera diffusé en direct le 4 mars. Cette émission spéciale sera diffusée une semaine avant les Oscars de cette année, qui auront lieu le 13 mars.