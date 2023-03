Le président français, Emmanuel Macron, a promis de tout faire pour éviter que le conflit en Ukraine ne se transforme en une confrontation mondiale. "Nous aidons dès le premier jour [du conflit] l’Ukraine et le peuple ukrainien à résister sur le plan humanitaire, sur le plan économique, sur le plan militaire, et nous faisons tout pour que ce conflit ne s'étende pas, ne se mondialise pas", a déclaré M. Macron ce vendredi lors d'une conférence de presse avec le premier ministre britannique Rishi Sunak. M. Macron a notamment indiqué que la France et le Royaume-Uni formaient des militaires ukrainiens.

Dans le même temps, le dirigeant français estime qu’il "faut placer [l'Ukraine] dans la meilleure situation possible pour qu’ils choisissent le moment et les termes d’une négociation qui sera à conduire". M. Sunak est arrivé à Paris pour rencontrer M. Macron dans le cadre du sommet franco-britannique. Il s’agit de la première rencontre à part entière entre les dirigeants des deux États depuis cinq ans.

À la fin... des négociations selon Sunak

Le conflit en Ukraine devrait prendre fin aux négociations, alors que les livraisons d'armes occidentales à Kiev visent à renforcer les positions des autorités ukrainiennes avant le début d'un dialogue sérieux avec Moscou, estime le premier ministre britannique Rishi Sunak.

"Comme tous les conflits, celui-ci prendra fin aux négociations, mais la décision appartient à l'Ukraine. Nous devons réunir pour elle les meilleures conditions de ces négociations à un moment opportun et raisonnable. Mais, notre priorité doit résider actuellement dans le transfert de ressources, la formation [de militaires] et le soutien nécessaire pour qu'ils puissent avancer et obtenir un avantage sur le champ de bataille", a-t-il fait savoir, cité par le Guardian. (Tass)