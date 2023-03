L'histoire de cet homme qui a découvert que sa femme pourrait être en réalité sa sœur est à la fois choquante et incroyable. Tout a commencé lorsque la femme de cet homme est tombée malade après la naissance de leur deuxième enfant. Elle avait besoin d'une greffe de rein et aucun membre de sa famille n'était compatible. C'est alors que son mari qui a été adopté depuis sa naissance et n'a jamais connu ses parents biologiques a décidé de se faire tester pour voir s'il était compatible, même si la compatibilité entre conjoints est généralement rare.

Les résultats ont révélé une compatibilité génétique "exceptionnellement élevée" avec sa femme. L'un des tests effectués qui devrait permettre de savoir si le père de famille était compatible consistait à évaluer le degré de similitude génétique du couple. Leur niveau de concordance a suggéré que les deux parents pourraient être génétiquement parentés. La mère de famille peut donc tout à fait être sa sœur. Cette découverte a bouleversé leur vie et leur relation et le père de famille se pose plusieurs questions et ne sait pas encore comment réagir rapporte le Magazine AuFéminin dans un de ses récents articles.

Il se demande s'il faut faire des examens à leurs enfants pour anticiper sur les potentiels maladies qu'il pourrait contracter et s'il faut informer ses beaux-parents. Il a raconté son histoire qui a suscité des réactions sur le site web communautaire américain Reddit. "Il faut lui donner un rein, faire une vasectomie, suivre une thérapie et garder ce secret jusqu’à la tombe. Je pense qu'il faut le dire aux enfants, mais sinon, qui d'autre a besoin de savoir (à part Reddit) ?" , a réagi un internaute. Cette histoire est un rappel poignant que notre vie peut nous réserver des surprises inattendues. Cela montre également à quel point les tests génétiques peuvent révéler des secrets choquants sur notre famille et notre identité.