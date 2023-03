Le gouvernement s'est réuni en conseil des ministres ce mercredi 15 mars 2023 sous la présidence de son excellence Patrice Talon. Au cours de ce conseil des ministres, des nominations ont été faites à la présidence de la république et dans certains ministères . A la présidence de la République , le Chef de l'Etat a procédé à la nomination d'une nouvelle présidente à la tête de l'Institut national de la femme (INF). il s'agit de Madame Huguette Bokpè Gnacadja, actuelle Secrétaire générale de cet institut. Elle remplace à ce poste de la présidence sa présidente Claudine Afiavi Prudencio dont elle était la Secrétaire exécutive. Rappelons qu'elle était depuis septembre 2021 la Secrétaire Exécutive de l'Institut National de la Femme (INF).

Il faut signaler que Maître Huguette Bokpè Gnacadja est Avocate au Barreau du Bénin depuis 32 ans. Elle est défenseure des droits des femmes et des enfants. Nommée présidente de l'INF, Me Huguette Bokpè Gnacadja sera aidée dans sa tâche par la nouvelle Secrétaire exécutive de l' INF, Flore Dênami Djinou qui est coach-formatrice des assistant(es) de direction & virtuel(le)s, auteure et conférencière internationale. La nouvelle Secrétaire exécutive de l' INF a été Miss Bénin 2001. La question qui est sur toutes les lèvres des Béninois , c'est que cache le départ de Claudine Afiavi Prudencio à la tête de l' INF ? Claudine Prudencio veut-elle faire son come-back en politique? Les jours à venir nous en diront un peu plus.