Le récent rapprochement entre l'Iran et l'Arabie saoudite a été salué par le président chinois Xi Jinping lors d'un appel téléphonique avec le prince héritier saoudien Mohammed ben Salman dit MBS. Cette discussion qui a porté sur un large éventail de sujets, notamment sur l'importance des liens stratégiques entre l'Arabie saoudite, 1er exportateur mondial de pétrole, et la Chine, une puissance économique de notre planète et principal partenaire commercial des États du Golfe. La Chine, qui a aidé à négocier cet accord surprise comme le souligne Reuters, a ainsi démontré son influence croissante dans la région du Moyen-Orient. Une situation qui va forcément attirer l'attention des États-Unis.

La reprise du dialogue entre l'Iran et l'Arabie saoudite en Chine a donc été largement saluée par le président Xi Jinping, qui a souligné que cela démontre pleinement que la résolution des conflits et des différends par le dialogue est conforme aux intérêts de tous les pays. «La Chine est disposée à continuer de soutenir le processus de suivi du dialogue» entre les deux pays, a poursuivi le dirigeant chinois M. Xi Jinping. De son côté, le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salmane a exprimé sa gratitude pour l'initiative de la Chine qui soutient "les efforts visant à développer un bon voisinage" entre l'Arabie saoudite et l'Iran.

Cet accord entre l'Iran et l'Arabie saoudite pourrait marquer un tournant dans les relations entre les deux pays rivaux, qui ont longtemps été tendues en raison de divergences religieuses et politiques. La Chine, en aidant à négocier cet accord qui était attendu par plus d'un renforce à coup sûr sa position dans le Moyen-Orient. Le président Xi Jinping a également souligné que la Chine et l'Arabie saoudite se soutiendraient fermement sur les questions concernant leurs intérêts fondamentaux respectifs et apporteraient davantage de contributions pour promouvoir la paix, la stabilité et le développement au Moyen-Orient.