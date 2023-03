Dans le but de s'adapter à l'évolution des pratiques intervenues ces dernières années, le gouvernement a décidé en conseil des ministres du mercredi 15 mars 2023 d’actualiser la législation applicable au secteur des jeux de hasard, d'argents et de paris en mettant en place un dispositif performant de contrôle. Selon le compte rendu du conseil des ministres, cela permettra d’assurer une meilleure supervision, le traitement plus équitable des opérateurs de jeux afin de stimuler la concurrence et la création de valeur, le renforcement de la lutte contre les activités illicites, l’évasion fiscale, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ,la protection des populations vulnérables exposées au risque d’addiction puis de préserver les mineurs et promouvoir le jeu responsable.

Le Secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement , Wilfried Léandre Houngbédji lors de sa rencontre hebdomadaire avec les professionnels des médias le vendredi 17 mars 2023 à Cotonou , est revenu sur les raisons qui motivent l'actualisation de la législation dans le secteur des jeux de hasard, d'argents et de paris. Selon lui, les jeux de hasard sont une donnée tangible aujourd'hui dans le monde et qu'au Bénin aussi se développent ces jeux et que certains de nos concitoyens qui pratiquent y trouvent leur compte pour certains et pour d'autres moins.

Le porte-parole du gouvernement a laissé entendre que c'est une activité qui nécessite d'être encadrée au regard des évolutions que le secteur a connu .Il a révélé que pour la petite histoire dans notre pays, les textes qui encadrent cela datent de 2004. Le Secrétaire général adjoint du gouvernement a précisé que le secteur des jeux de hasard est devenu par endroit une industrie parce que cela brasse beaucoup d'argent et que l'Etat , objectivement, "ne pouvait pas empêcher que cela se développe" au Bénin aussi "dès lors qu' il y a une partie au moins de nos concitoyens qui s'y intéressent et qui y trouvent leur compte".

La régulation, dit-il, permettra également de faire face aux nouvelles menaces induites par l'évolution des technologies nouvelles tout en s'inspirant de ce qui se fait ailleurs. Car selon Wilfried Léandre Houngbédji, le gouvernement béninois est " en quête du mieux dans le souci de toujours mieux faire". "Nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup d'évolutions récentes du secteur. Les réalités d'il y a 20 ans ne sont pas celles d'aujourd'hui avec les évolutions technologiques qui existent" et les risques qui vont avec cette activité " a-t-il lâché .

Ces risques selon le porte-parole du gouvernement sont entre autres le blanchissement d'argent ,l'évasion fiscale. C'est pourquoi il a indiqué que le gouvernement du Président Patrice Talon veut s'inspirer des textes qui existent ailleurs et qui tiennent compte de la réalité actuelle pour faire progresser aussi notre règlementation qui date de 2004 . A cet effet, un cabinet spécialisé de juristes et un opérateur expérimenté ont été donc missionnés afin de mettre en place la plateforme de contrôle.