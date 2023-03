Ce 8 mars 2023, les femmes du Bénin ont été célébrées à Canal Olympia de Cotonou, sous la houlette de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance Véronique Tognifodé avec à ses côtés la ministre du numérique et de la digitalisation Aurelie Adam Soulé Zoumarou, de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Eléonore Yayi Ladékan et la secrétaire executive de l'Institut National de la Femme Huguette Bokpè Gnacadja.

Cette édition de la journée internationale des droits de la femme basée sur le thème ‹‹ L'innovation et des technologies pour l'égalité des sexes : pour un monde digital inclusif ››, a été l'occasion d'offrir aux femmes tant instruites que non instruites, deux communications dont la première porte sur l'hygiène numérique et la deuxième sur le e-commerce. Les participantes ont également eu droit à des prestations artistiques des artistes béninois Kalamoulaye et Zeynab. Outre la ministre des Affaires sociales et de la microfinance Véronique Tognifodé, la ministre du numérique et de la digitalisation Aurelie Adam Soulé Zoumarou , la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Eléonore Yayi Ladékan et la secrétaire executive de l'Institut National de la Femme Huguette Bokpè Gnacadja, cet événement a été marqué par la présence du maire de la commune de Cotonou Luc Sètondji Atrokpo, du préfet du département du Littoral Alain Orounla et d'autres préfets, du directeur de cabinet représentant du président de l'Assemblée Nationale, des plusieurs députés et des membres du corps diplomatique.

Pour Véronique Tognifodé, cette célébration est le moment opportun pour saluer et célébrer les femmes et les filles qui défendent l'avancement de la technologie transformatrice, l'éducation numérique et la science dans sa globalité. Cette célébration explore l'impact de l'écart numérique entre les sexes, l'élargissement des inégalités économiques et sociales et permet également de mettre en lumière l'importance de protéger les droits des femmes et des filles dans les espaces numériques, de lutter contre la violence sexiste en ligne, facilité par les technologies de l'information et de la communication.

‹‹ Le combat contre la violence due au non-respect des droits des femmes est toujours d'actualité. Ces dernières années, notre pays le Bénin a fait des progrès remarquables en posant des jalons pour l'évolution des droits des femmes. Le numérique, l'innovation technologique et la digitalisation constituent aujourd'hui des solutions pour faire avancer le défit de l'égalité socio-économique et celui des droits de la femme ››, a déclaré la ministre des affaires sociales. Elle a expliqué que le gouvernement a mis en place certains programmes dont le micro-crédit Alafia et ne cesse d'investir pour la facilitation de l'accès des femmes aux filières de la science en vue de favoriser leur inclusion dans le numérique.

‹‹ Dans le monde, une étude à montrer que 47 % des emplois pourraient être supprimés dans un futur proche par la révolution numérique en cours et que ceux-ci sont occupés majoritairement par des femmes. Ne pas avoir un rôle à jouer dans le numérique représente un risque de régression sociale ou sociétale pour les femmes ››, a expliqué Véronique Tognifodé.

Le préfet du Littoral s'est réjouit que ce soit la ville de Cotonou qui abrite cet événement. Le maire de Cotonou Luc Atrokpo trouve que le thème retenu pour cette édition de la journée internationale des droits de la femme est évocateur du rôle des femmes dans un monde hautement influencé par le numérique. La secrétaire executive de l'INF invite les parents à donner de la valeur aux enfants peu importe leur sexe. La ministre du numérique et de la digitalisation a saisi l'occasion pour féliciter les femmes béninoises qui sont dans le domaine de la science et du numérique.