En France, La Chaîne Parlementaire a déprogrammé l'intervention de l’activiste Kemi Seba dans une émission dans la soirée de ce dimanche 12 mars. L’information a été annoncée sur le réseau social de l’oiseau bleu par la chaîne qui précise que la décision a été prise suite à un échange avec le député Renaissance, Thomas Gassilloud. Ce dernier est également président de la commission de la défense nationale et des forces armées de l’Assemblée nationale.

On retient, selon les confidences de l’élu français à l’agence de presse française, qu’il a « joué le rôle de lanceur d’alerte ». À en croire les éclairages qui ont été apportés par l’élu, l’objectif que poursuivait le média était de faire des productions sur l’Afrique et donner la parole « à tout le monde pour apporter différents points de vue ». Il fait remarquer que l’activiste franco-béninois « n’est pas un simple militant politique » mais un « relais de la propagande russe ». Il serait au service « d’une puissance étrangère qui alimente le sentiment antifrançais ».

Sur les réseaux sociaux, Kemi Seba a déploré la « peur » dans les rangs des politiques français. « Quand le chef d’AQMI est interviewé par France 24, ça ne vous dérange pas chers colons ? Quand Zemmour est invité partout pour cracher sa haine des Noirs et des arabes, ça ne vous dérange pas non plus ? Mais quand je parle dans vos médias, c’est la FIN DES TEMPS ? Vous avez PEUR », a-t-il lancé. Rappelons qu’il y a quelques jours, la chaîne de télévision française France 24 a exclusivement accordé une interview à l'émir d'Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi), Abou Obeida Youssef al-Annabi. Il a répondu au total à 17 questions du spécialiste des mouvements jihadistes à France 24.