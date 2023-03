Le leader nord-coréen Kim Jong-Un a de nouveau appelé à une augmentation de la production de « matériel nucléaire militaire » et a affirmé que son pays devait se préparer le pays à utiliser ses armes nucléaires « n'importe où et n'importe quand ». Les médias d'État ont rapporté que Kim Jong-Un a fait cette demande après une réunion avec des responsables de l'institut d'armement nucléaire du pays. Une nouvelle déclaration qui va sans doute irriter les responsables de son voisin la Corée du Sud.

Cette annonce intervient juste avant l'arrivée prévue d'un porte-avions de la marine américaine en Corée du Sud, ce qui a suscité des inquiétudes quant à une escalade des tensions entre les deux pays. Kim Jong-Un avait déjà promis d'augmenter la production d'armes nucléaires « de manière exponentielle », mais cette dernière annonce montre que la Corée du Nord est sérieuse dans ses ambitions nucléaires. Kim Jong-Un a également appelé à la production d'armes nucléaires plus puissantes, ce qui suggère que Pyongyang cherche à renforcer sa capacité de dissuasion nucléaire comme elle à l'habitude de le dire.

Selon les médias d'État, Kim Jong-Un a déclaré que lorsque la Corée du Nord aura préparé « à la perfection » ses systèmes d'armes nucléaires, « l'ennemi nous craindra et n'osera pas provoquer la souveraineté de notre État, notre système et notre peuple ». Cette annonce est susceptible d'attirer l'attention des États-Unis et de la communauté internationale, qui ont déjà imposé des sanctions économiques à la Corée du Nord pour son programme nucléaire. Il est fort probable que cette dernière annonce ne fera qu'aggraver les tensions dans la région et accroître les pressions sur la Corée du Nord.

Ces derniers mois, la Corée du Nord a multiplié les tests de missiles pour démontrer qu'elle a mis au point un arsenal qu'il ne faudrait plus négliger. Par le passé, la presse avait annoncé qu'un missile mis au point par le pays de Kim Jong-Un pouvait frapper une ville américaine plus précisément du centre des Etats-Unis en 1.997 secondes, soit 33 minutes. Depuis toujours, le pays dirigé par Kim Jong-Un affirme que ses ambitions nucléaires sont liées à sa stratégie de sécurité nationale et à sa capacité à se protéger contre toute menace extérieure.