Un nouvel incident s'est produit dans la mer de Chine méridionale, qui est devenue une zone de tension entre la Chine et les Philippines. Les garde-côtes philippins étaient accompagnés de journalistes à bord d'un avion survolant les îles Spratleys lorsqu'ils ont reçu un ordre sévère d'un bateau chinois de partir immédiatement. « Vous avez pénétré (dans les eaux bordant) un récif chinois et constituez une menace à la sécurité. Pour éviter tout malentendu, partez immédiatement » a ordonné l'opérateur chinois. Cela intervient après que Manille ait accusé Pékin d'avoir pointé un "laser" militaire sur ses garde-côtes il y a quelques semaines.

Pékin a revendiqué la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale, y compris les îles Spratleys, en contradiction avec une décision internationale qui invalide ses revendications. Au fil des ans, la Chine a transformé ces récifs en bases militaires, construisant des pistes d'atterrissage, des ports et des systèmes radar. Des navires chinois de garde-côtes et de l'armée patrouillent régulièrement dans la région, harcelant ou attaquant les pêcheurs et autres bateaux.

L'opérateur radio chinois a affirmé que l'avion des garde-côtes philippins avait violé les eaux territoriales chinoises, présentant une menace à la sécurité. Les Philippines ont cependant contesté cela en disant que l'avion volait dans l'espace aérien philippin, survolant une île et un banc de sable occupés par Manille.

Cette escalade de la tension montre une fois de plus la rivalité croissante entre les deux pays pour la mer de Chine méridionale, qui est riche en ressources naturelles. Les États-Unis ont également exprimé leur préoccupation quant à la présence militaire chinoise dans la région, et sont impliqués dans la défense de la liberté de navigation. Cet incident, ajouté aux accusations récentes de Manille selon lesquelles la Chine aurait dirigé un laser militaire vers un navire philippin, souligne les défis auxquels sont confrontées les Philippines dans leur lutte pour protéger leur souveraineté sur les eaux contestées de la mer de Chine méridionale.