Le président biélorusse Alexandre Loukachenko et le président chinois Xi Jinping ont déclaré à Pékin qu'ils devaient unir leurs efforts pour entamer des négociations visant à établir la paix en Ukraine. C'est ce qu'a déclaré ce samedi l'ambassadeur de Biélorussie en Chine, Iouri Senko dans une interview. "Les dirigeants ont souligné qu'il est nécessaire de combiner les efforts et de s'efforcer de continuer à travailler afin d'influencer ce conflit pour que les parties puissent passer à une discussion pacifique des problèmes, trouver des solutions bénéfiques pour tout le monde et, en fait, pour le monde entier", a déclaré le diplomate biélorusse.

M. Senko a rappelé que le chef d'État biélorusse, dans une récente interview accordée aux médias chinois, avait appelé à faire entendre la voix de la Chine sur sa vision de la situation et du règlement du conflit en Ukraine. "Il est recommandé [d'écouter] tout le monde - tant les participants au conflit que tous les pays qui ne sont pas encore très conscients de l'ampleur du problème et des conséquences qui affecteront le monde entier".

M. Loukachenko a effectué une visite officielle en Chine du 28 février au 2 mars. À l'issue des entretiens officiels à Pékin, le dirigeant biélorusse et le président de la République populaire de Chine ont adopté une déclaration commune sur la poursuite du développement du partenariat stratégique global entre la Biélorussie et la Chine dans la nouvelle ère. Dans cette déclaration, la Biélorussie et la Chine ont notamment annoncé qu'ils étaient intéressés par l'établissement de la paix en Ukraine dès que possible, par la prévention de l'escalade de la crise, et qu'ils étaient prêts à déployer les efforts nécessaires. (Tass)