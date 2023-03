Emmanuel Chiva, le chef de la direction générale de l'armement (DGA) au ministère français des Armées, a déclaré dans une interview accordée au site "Le Monde" que la France est entrée dans une période d'économie de guerre. Cette situation est en grande partie due aux tensions internationales croissantes, telles que la guerre en Ukraine, les sanctions imposées par la Russie, l'annexion des régions du Donbass en 2022 et la guerre qui se poursuit dans cette région. En outre, il y a les tensions en Asie, avec Taïwan qui se retrouve en conflit avec la Chine, et la Corée du Nord qui a des relations tendues avec le Sud.

"Nous sommes entrés dans cette économie de guerre. Depuis juin, avec le ministre des Armées [Sébastien Lecornu], nous avons vu à trois reprises l’ensemble des représentants de notre base industrielle de défense. Nous avons lancé cinq groupes de travail, qui ont abouti à de premiers résultats concrets, en matière de stocks stratégiques, de réduction des délais, d’augmentation des cadences de production par exemple", a-t-il déclaré

Pour faire face à cette situation, le gouvernement français a mis en place plusieurs mesures concrètes pour renforcer la capacité de production de l'industrie de la défense. M. Chiva a souligné que les industriels ont pour objectif d'accélérer et d'augmenter les volumes de production. "Aujourd'hui, tout ce qui peut nous permettre de produire plus et plus vite est aujourd'hui privilégié", a-t-il expliqué. Il a également noté que l'État français continue de passer des commandes aux entreprises de défense, avec des exemples tels que la commande de 218 missiles antiaériens Aster, 100 missiles antiaériens Mistral et 200 missiles antichars de moyenne portée en 2022.

Dans un contexte où les tensions internationales sont croissantes et où les conflits sont de plus en plus fréquents, la France veut disposer des moyens nécessaires pour faire face à ces défis. Les mesures prises par le gouvernement visent donc à garantir que la France renforce sa position en tant que l'un des leaders européens de la défense.