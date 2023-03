La musique africaine est en deuil suite à la perte tragique de l'artiste Corry Denguemo. La talentueuse chanteuse, auteure et compositrice est décédée le 2 mars 2023 à l'âge de 45 ans en France, des suites de complications liées à une intoxication alimentaire. L'annonce de la mort de Corry Denguemo a été un choc pour ses fans et ses collègues de l'industrie musicale. La chanteuse camerounaise Lady Ponce a exprimé sa tristesse sur les réseaux sociaux en déclarant : "Meuna Ékiééé Non, non, non meuna Corry, je commence par où ? Ékiééé seigneur mon ange gardien tu me laisses sans voix......... je n'arrive toujours pas à croire que tu viens de quitter ce monde".

L'animateur français Claudy Siar, connu pour son travail dans la promotion de la musique africaine, a également réagi au décès de l'artiste en postant sur les réseaux sociaux. "Je viens d’apprendre le décès de notre Corry! Mais que nous veut la providence ??!! NOUS PRENDRE TOUS CELLES ET TOUS CEUX QUE L’ON AIME ?"

Un parcours musical brillant

Corry Denguemo a commencé sa carrière musicale en tant que membre du groupe Macase, avant de se lancer dans une carrière solo en 2010. Elle a remporté plusieurs prix pour sa musique, notamment le Prix musique RFI Monde en 2001 et le Kora All Music Awards en 2003. Elle a sorti trois albums au cours de sa carrière, dont Fly Away, Doulou et Etam. Son titre Etam, extrait de son album éponyme, traite de la mort et est devenu un succès auprès de ses fans. La musique africaine a perdu une grande artiste en la personne de Corry Denguemo, dont le talent et la passion pour la musique resteront dans les mémoires de tous ceux qui ont eu la chance de la connaître.