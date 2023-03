Les États-Unis pourraient attaquer la Russie face à une crainte de perdre « leur domination sur le monde ». C’est du moins l’une des informations révélées par un rapport publié dans le journal de la Défense russe, Voennaya Mysl. Face à tout ceci, Moscou se prépare activement pour faire face à cette éventualité. Selon RIA, une agence de presse russe, la Russie développe « activement une forme prometteuse d'utilisation stratégique des forces armées russes – une opération spéciale ».

Dans ce contexte, il n’est pas exclu « l'utilisation d'armes stratégiques offensives et défensives modernes, nucléaires et non nucléaires, en tenant compte des dernières technologies militaires ». Ce n’est pas la première fois que la Russie brandit cette forme de menace depuis le début de la guerre en Ukraine. Selon les médias russes, les États-Unis et leurs alliés complotaient une frappe chimique. Les allégations provenaient du lieutenant-général Igor Kirillov, le chef des Forces de défense contre les radiations, chimiques et biologiques de Vladimir Poutine.



Ce dernier avait en effet évoqué une déclaration qui a été faite par l'ancien ambassadeur américain à Moscou, John Sullivan. Pour lui, le diplomate avait annoncé une intention de la Russie de procéder à une frappe chimique. « Nous considérons cette information comme l'intention des États-Unis eux-mêmes et de leurs complices de mener une provocation en Ukraine en utilisant des produits chimiques toxiques », a déclaré le haut gradé de l’armée russe.