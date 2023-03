La Russie a procédé à des exercices militaires en mer du Japon en pleine guerre en Ukraine, selon une annonce faite par le ministère russe de la Défense mardi. Des navires lance-missiles de la flotte du Pacifique ont tiré des missiles de croisières Moskit sur une cible navale ennemie factice située à une centaine de kilomètres de distance. Ces essais ont été réalisés avec succès, selon le ministère russe de la Défense. « Dans les eaux de la mer du Japon, des navires lance-missiles de la flotte du Pacifique ont tiré des missiles de croisières Moskit sur une cible navale ennemie factice », a affirmé le ministère sur Telegram.

« La cible, située à une distance d’une centaine de kilomètres, a été frappée avec succès par un tir direct de deux missiles de croisière Moskit », poursuit le message du ministère russe. Ces exercices de la flotte russe du Pacifique interviennent une semaine après la visite en Ukraine du premier ministre japonais Fumio Kishida. Cette visite a été considérée comme une manifestation de soutien à l'Ukraine dans son conflit avec la Russie. L'annonce de ces essais de missiles va probablement susciter des inquiétudes dans la région, notamment en Corée du Sud et au Japon.

En effet, la mer du Japon est un lieu de tensions géopolitiques entre ces deux pays et la Russie. De plus, ces essais de missiles russes surviennent dans un contexte de tensions entre la Russie et l'Occident, en particulier les États-Unis, suite à l'offensive qu'elle a lancée en l'Ukraine depuis le mois de Février de l'année dernière. L'Occident a apporté son soutien au pays de Zelensky et lui fournit des armes pour faire face aux attaques de la Russie qui s'intensifie ces dernières semaines dans plusieurs régions.