L’accord céréalier est prorogé de 60 jours, a annoncé à TASS le ministre adjoint des Affaires étrangères Alexandre Grouchko confirmant la déclaration de la veille faite par le Sergueï Verchinine, vice-ministre des Affaires étrangères chargé des négociations en la matière. Le caractère intégré de l’accord est réitéré, les mêmes conditions sont conservées, a ajouté M. Grouchko.

Moscou continuera de travailler pour que les engagements des autres parties relatifs à la levée de toutes les sanctions, directes et indirectes, contre l’exportation de la production agricole russe sur les marchés mondiaux, soient remplis, a souligné le haut diplomate signalant que maintenant ce processus avançait très lentement. Il y va non seulement d’accès des cargos russes aux ports étrangers, mais également d’assurance ainsi que de technologies et d’équipements occidentaux nécessaires pour produire des engrais et des céréales en Russie, a ajouté le vice-ministre.

Le 22 juillet, un paquet de documents a été signé à Istanbul pour régler le problème de l'approvisionnement en nourriture et en engrais des marchés mondiaux. L'un des accords réglemente la procédure d'exportation des céréales des ports de la mer Noire contrôlés par Kiev. Créé par la Russie, la Turquie, l'Ukraine et l'ONU, le centre quadripartite conjoint d'Istanbul est destiné à inspecter les navires céréaliers pour prévenir la contrebande d'armes et les provocations. (avec TASS)