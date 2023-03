Le Fc Barcelone est visé par une enquête de l’Uefa. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’une annonce qui a été faite par un communiqué de l'instance européenne de football. «Conformément à l'article 31(4) du Règlement disciplinaire de l'UEFA, les inspecteurs d'éthique et de discipline de l'UEFA ont été désignés pour mener une enquête concernant une éventuelle violation du cadre juridique de l'UEFA par le FC Barcelone dans le cadre du soi-disant 'Caso Negreira», martèle l’instance européenne.

Il s’agit là d’une affaire qui risque de faire sombrer le club espagnol si éventuellement les accusations formulées contre lui étaient vérifiées. Cette enquête fait suite aux actions qui ont été effectuées par la justice espagnole. Selon la justice espagnole, le Fc Barcelone aurait « obtenu et maintenu un accord verbal strictement confidentiel avec José Maria Enriquez Negreira afin que, en sa qualité de vice-président du comité technique arbitral (CTA) et en échange d'argent, ce dernier mène des actions tendant à avantager le FC Barcelone dans la prise de décision des arbitres».

Le principal mis en cause aurait réussi à empocher auprès du club espagnol durant plusieurs années un montant évalué à plus de 7,3 millions d'euros. Ces transactions auraient été effectuées entre 2001 et 2018. Si le Barça n’a rien à craindre au niveau de la Liga, les différentes personnes mises en cause risquent des peines de prison. Au niveau du football européen, le club espagnol pourrait ne plus être autorisé à participer à aucune compétition sur le continent.