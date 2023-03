Dans un contexte où les relations avec la France sont de plus en plus conflictuelles, le Mali a reçu de la Russie plusieurs avions militaires. L’annonce a été faite par le patron de l’armée de l’air malienne en la personne du général Alou Boï Diarra. Il s’agirait d’une vingtaine d’avions et d’une douzaine de drones. Les matériels militaires ont été remis au Mali en présence du colonel Assimi Goïta ainsi que des ambassadeurs russe et turc. Ce n’est tout de même pas la première livraison d’armes effectuée par la Russie au Mali.

Dans ce lot d’avions, on peut identifier particulièrement des Albatros L-39 et des drones Bayraktar-TB2 de fabrication turque. Ces différents matériels militaires seront employés dans la lutte contre le terrorisme dans ce pays de l’Afrique de l’Ouest. Notons que ce rapprochement des autorités maliennes de la Russie consacre tout de même l’éloignement de la France. Il y a quelques heures, le premier syndicat des pilotes de groupe Air France, le SNPL Air France-Transavia a invité ses membres à« exercer leur droit de retrait » en raison de la situation sécuritaire au Mali.

«Par une consigne syndicale, le SNPL Air France-Transavia invite ses adhérents, et les pilotes qui le souhaitent, à exercer leur droit de retrait afin de ne pas effectuer les vols à destination de Bamako, en l’état actuel des choses», a notamment demandé le bureau du syndicat. La compagnie aérienne de son côté maintient pour l’heure « la desserte de Bamako ».

Cette annonce intervient après la récente déclaration de l’agence américaine ayant en charge l’aviation. «Le Mali est le théâtre de combats, d’activités extrémistes, d’une détérioration de l’Etat de droit, d’une présence militaire étrangère de plus en plus importante, et de l’introduction d’un système de défense aérienne sophistiqué», avait détaillé l’agence américaine dans une récente déclaration sur le Mali.