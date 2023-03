Le Royaume du Maroc s'implique politiquement et matériellement dans le conflit en Ukraine en lui fournissant des chars. Le commissaire européen à la politique de voisinage et à l'élargissement, Oliver Varhelyi, l'a déclaré jeudi à Rabat lors d'une conférence de presse conjointe avec Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Ces propos ont été diffusés sur le site officiel de la Commission européenne.

Les deux parties se sont entretenues dans la capitale du royaume, où elles ont discuté de l'énergie, de l'économie, de la migration et de sujets internationaux d'actualité. M. Varhelyi a relevé le "rôle crucial du Maroc pour l'Europe". Selon lui, "le Maroc a contribué non seulement politiquement mais aussi matériellement" au conflit en Ukraine en fournissant à ce pays des chars soviétiques. Il a précisé qu'il avait pris connaissance de ces livraisons dans la presse marocaine.

En janvier, le portail algérien Menadefense a rapporté que le Maroc avait livré à l'Ukraine des dizaines de chars T-72B, modernisés en République tchèque. Selon lui, l'armée marocaine a acheté 148 chars T-72, 136 T-72B et 12 T-72BK à la Biélorussie en 1999-2000.

Cependant, les autorités marocaines nient avoir transféré ses chars à l'Ukraine. "Le Maroc n'est pas partie au conflit armé entre la Russie et l'Ukraine. Le Royaume n'a pas été et n'est pas impliqué sous quelque forme que ce soit dans ce conflit", a souligné M. Bourita le 28 février. "Le Maroc, en tant que membre de la communauté internationale, traite ce conflit comme une question affectant la paix et la sécurité mondiales avec des conséquences économiques et sociales importantes." (Tass)