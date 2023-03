Les relations entre la France et le Maroc ont toujours été complexes, malgré leur histoire commune et leur proximité géographique. Ces dernières années, les tensions entre les deux pays ont été exacerbées par plusieurs événements qui ont mis à rude épreuve leur relation diplomatique. Le président français, Emmanuel Macron, qui effectue une tournée africaine et tente de convaincre ses partenaires du continent a récemment déclaré que son pays était prêt à réengager les relations avec le Maroc de manière pragmatique.

Le président français veut mettre l'accent sur le dialogue entre les sociétés civiles des deux pays. Il a également souligné l'importance de la diaspora maghrébine en France, affirmant que c'était là où la réalité géopolitique du Maghreb se manifestait le plus. Des propos qui n'ont visiblement pas plu aux autorités du Royaume à en croire une source citée par le magazine Jeune Afrique. Pour cette source, la France réduit le maghreb à sa diaspora.

La source (marocaine) citée par le magazine a répondu aux propos du président en déclarant que « les relations ne sont ni amicales ni bonnes, pas plus entre les deux gouvernements qu’entre le Palais royal et l’Élysée » et que des points de tension tels que la restriction arbitraire des visas, la campagne médiatique et le harcèlement judiciaire étaient des problèmes récurrents. Le Maroc a également accusé la France d'avoir une influence dans la genèse et la promotion de l'affaire Pegasus, une affaire d'espionnage qui a touché plusieurs pays. Ces déclarations du Maroc mettent en lumière les profondes divergences qui existent entre les deux pays. Bien que la France et le Maroc partagent une longue histoire, leurs intérêts politiques et économiques ne sont pas toujours alignés.