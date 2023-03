Le rappeur français Koba LaD est désormais libre de ses mouvements. Dans la matinée de ce lundi 27 mars, une vidéo montrant sa sortie de la maison d’arrêt a été diffusée sur les réseaux sociaux. Aucune déclaration officielle n’a été faite ni par le rappeur, encore moins par ses proches. La vidéo montre juste la joie qui a été manifestée par ses proches venus l’accueillir à sa sortie devant le Centre Pénitentiaire de Paris la Santé. « Vous aviez cru que c'était fini ! », avait déclaré l’ami du rappeur dans la vidéo.

Quelques jours plus tôt, son label avait publié un message en lien avec l’imminence de sa libération. Rappelons que sa libération intervient après son incarcération intervenue le 26 novembre à cause d’une violente altercation à la sortie d’une boîte parisienne. Il a été mis en examen pour « violences aggravées » et a été déposé en prison. Au même titre que lui, trois autres personnes avaient été mises aux arrêts.

Selon des informations qui avaient été rapportées par le quotidien francilien, la bagarre qui avait pris corps au sein de la boîte de nuit s’est poursuivie à l’extérieur. « Le rappeur aurait donné un coup de bouteille sur la tête d’un autre client. Et une fois expulsé, il a été filmé par un témoin alors qu’il donnait un coup de genou, suivi d’un coup de pied à la victime au sol », avait écrit le quotidien français Parisien sur cette situation.