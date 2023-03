Aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises proposent à leurs employés un vélo de fonction. Ce mode de transport doux présente de nombreux avantages pour les salariés, mais également pour les employeurs. En effet, le vélo de fonction permet non seulement d'améliorer le bien-être des employés, mais il peut également être un outil de recrutement et de fidélisation des talents.

Le vélo de fonction, un levier de bien-être pour les employés

Le Tandem vélo de fonction permet aux employés de se déplacer de manière écologique et économique. En effet, en utilisant un vélo pour aller travailler, les salariés peuvent économiser sur leurs frais de transport tout en faisant de l'exercice physique. Cette activité sportive régulière peut également améliorer leur santé et leur bien-être mental. Le vélo de fonction est également un moyen de réduire le stress lié aux déplacements en voiture ou en transports en commun.

Les salariés qui se déplacent à vélo ont souvent un trajet plus court et plus agréable, ce qui peut avoir un impact positif sur leur productivité et leur motivation au travail. Enfin, le vélo de fonction permet aux employés de contribuer à la réduction de l'empreinte carbone de leur entreprise et de participer à la transition écologique en adoptant un mode de transport doux.

Le vélo de fonction, un outil de recrutement et de fidélisation des talents

Proposer un vélo de fonction à ses employés peut également être un avantage concurrentiel pour les entreprises. En effet, de plus en plus de candidats sont sensibles aux enjeux environnementaux et de santé et cherchent des entreprises engagées sur ces sujets. Le fait de proposer un vélo de fonction peut donc être un critère différenciant pour attirer de nouveaux talents et montrer son engagement en faveur du bien-être de ses employés et de l'environnement. Cela peut également contribuer à améliorer la réputation de l'entreprise et renforcer son attractivité auprès des futurs candidats.

Enfin, le vélo de fonction peut être un outil de fidélisation des talents en contribuant à améliorer la qualité de vie au travail. Les salariés qui se déplacent à vélo peuvent se sentir plus impliqués et engagés dans leur entreprise, ce qui peut contribuer à réduire le turnover et améliorer la rétention des talents.