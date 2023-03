Une forte présence de caféine dans le sang pourrait diminuer le risque de diabète de type 2 et d’adiposité. Il s'agit de la conclusion d’une étude réalisée par plusieurs scientifiques et publiée hier, mardi 14 mars 2023, dans la revue BMJ Medicine. Si un lien positif entre la consommation de caféine et le diabète avait autrefois été établi par plusieurs chercheurs, des scientifiques britanniques et suédois ont voulu vérifier cela en optant pour une autre approche. À travers la méthode de randomisation mendélienne, ils ont constaté que la vitesse du métabolisme de la caféine est influencée par deux mutations génétiques.

Les personnes prédisposées à la caféine moins exposées au diabète

Ils ont par la suite utilisé ladite méthode pour connaître le taux de caféine dans le sang, mais aussi pour voir si cela avait un lien avec un indice de masse corporelle (IMC) ainsi qu’à une graisse corporelle inférieure. Les résultats ont finalement montré que les personnes génétiquement disposées à un niveau élevé de caféine dans le sang sont moins exposées à avoir un important IMC, un diabète de type 2 ou encore niveau de graisse corporelle élevé. Notons que ce n’est pas la première fois que des chercheurs indiquent que la caféine à un effet positif sur la santé.

Il y a plusieurs années, une étude américaine avait vanté les mérites de la caféine contre l’acouphène chez les femmes. « Nous avons observé une association inverse significative entre la consommation de caféine et l'incidence de l'acouphène chez ces femmes. La raison derrière cette association observée est incertaine. Nous savons que la caféine stimule le système nerveux central, et les études ont démontré que la caféine a un effet direct sur ​​l'oreille interne dans les deux sciences animales et des études de banc » avait indiqué son responsable.