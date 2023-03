Les personnes les plus fortunées ne seraient pas les plus intelligentes. C’est du moins ce qu’on peut retenir d’une nouvelle étude qui indique que l’élite économique n’est pas la plus intelligente par rapport aux autres classes sociales. D’après elle, il y a une relation entre le succès et l’intelligence qui s’établit dès lors qu’il y a un salaire moyen de 87 000 dollars. Elle fait également savoir que la classe des dix pour cent des plus riches, ne serait pas plus intelligente que les groupes qu’elle suit. Ainsi, selon l’étude, qui a effectué des tests sur 59 400 hommes âgés de 40 ans sur 11 années, l’augmentation du salaire est liée à de grandes capacités cognitives.

La richesse pas liée à l’intelligence selon une étude

Toutefois, plusieurs réserves s’observent dans cette étude, notamment en ce qui concerne l’échantillonnage. En effet, seuls les hommes avaient été suivis dans cette étude. Notons que cette étude intervient plusieurs semaines après la publication des résultats d’une autre étude qui indiquent que la richesse n’est pas liée à l’intelligence. L’étude avait été publiée dans la revue Sociologique Européenne, le 28 janvier 2023, et réalisée par des chercheurs de l’Université de Linköping, en Suède. D’après les données recueillies par les scientifiques, les personnes qui ont un revenu annuel de plus de 60 000 euros, n’ont pas une capacité cognitive supérieure à la moyenne.

Pour effectuer l’étude, les scientifiques ont étudié 60 000 hommes. Sur la base de cet effectif, qui ne regroupait que des Suédois âgés de 18 à 19 ans, un test d’aptitude cognitive effectuée. Les chercheurs sont parvenus à comparer leur niveau de vie économique et le résultat de leur test cognitif. Et le constat était net. « Il est frappant de constater que la relation entre la capacité et le salaire est globalement forte, mais au-dessus de 60 000 euros par an, la capacité plafonne à un niveau modeste » avaient constaté les chercheurs.