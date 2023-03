L'Union européenne (UE) est à la recherche de solutions durables pour renforcer son secteur des technologies vertes et atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Cependant, l'Europe fait face à un manque de ressources naturelles essentielles à la fabrication de ces technologies, la rendant dépendante de la Chine. Pour réduire cette dépendance, l'UE se tourne vers l'Afrique, riche en ressources naturelles telles que le lithium, le cobalt, les terres rares etc...

Le 16 mars, la Commission européenne a présenté un plan axé sur « L’industrie zéro émission » pour atteindre l'objectif de neutralité carbone en 2050. L'ambition est de créer en Europe 40% des technologies écologiques requises. Toutefois, l'UE fait face à un déficit en matières premières. La Commission suggère donc des collaborations avec des nations dotées de ressources abondantes, telles que la Namibie et éventuellement la République démocratique du Congo.

Une opportunité sans précédent

Cette situation représente une opportunité sans précédent pour les pays africains de reprendre la main sur leur destin. Ils peuvent profiter de cette demande croissante en ressources pour renforcer leur position dans les négociations avec l'Europe et d'autres partenaires commerciaux. Les pays africains ont désormais la possibilité de faire valoir leurs intérêts et de s'assurer que les partenariats établis sont réellement équitables et bénéfiques pour leur développement économique et social.

L'Europe doit, quant à elle, adopter une approche plus humble et reconnaître que son avenir industriel repose en grande partie sur les ressources africaines. Il est essentiel que l'Afrique exige un partenariat "gagnant-gagnant" qui respectent les normes environnementales et sociales tout en garantissant un partage équitable de la valeur ajoutée générée par l'exploitation de ces ressources.

En collaborant avec les pays en manque de ressources, l'Afrique peut obtenir en contrepartie un investissement dans leurs infrastructures et améliorer la qualité de vie et le développement durable sur le continent. Les projets d'énergie renouvelable tels que l'hydroélectricité, l'éolien, le solaire et l'hydrogène sont des exemples d'investissements qui peuvent stimuler la croissance économique tout en respectant l'environnement.

L'Europe doit se réinventer pour exister, l'Afrique doit s'unir pour se relever

En conclusion, cette nouvelle dynamique géopolitique offre à l'Afrique une occasion unique de reprendre la main sur son destin et de se positionner comme un acteur clé dans les négociations mondiales sur les ressources naturelles. Pour l'Europe, c'est l'occasion de repenser sa relation avec le continent africain et de s'engager dans une coopération plus équilibrée et respectueuse pour se garantir un avenir durable. Face à la Chine, l'Inde et les USA, l'Europe ne pèse pas lourd. Une population vieillissante, des crises économiques majeures, des tensions au sein des couches de populations notamment en France sans oublier, le manque de ressources naturelles, ressources dont dispose les USA et la Chine. Toutes ces raisons devraient pousser le continent à revoir sa stratégie avant qu'il ne soit trop tard