L’influenceuse Gracie Piscopo a réagi au commentaire d’un de ses abonnés sur TikTok en lien avec les ennuis judiciaires de son compagnon Andre Rebelo. En effet, cet abonné demandait notamment à la jeune femme si elle se sentait capable de donner des informations sur son compagnon. « Voulez-vous raconter une histoire sur ce que votre partenaire a fait lorsque vous serez prêt? », avait lancé cet abonné. Mais un autre a voulu répondre à sa place en faisant remarquer qu’il n’a pas besoin d’attendre des réponses.

Selon ce dernier, il suffirait juste de suivre les informations dans les médias pour connaître la réalité. C’est à cet instant que l’influenceuse Gracie Piscopo a fait savoir que les médias ne sont pas mieux placés pour donner les réelles informations sur les ennuis judiciaires de son compagnon. « Je ne regarderais pas les" nouvelles "pour des informations factuelles », aura-t-elle répondu. En effet, Andre Rebelo est accusé du meurtre en novembre dernier de sa mère Colleen, 58 ans, à Perth en mai 2020. Le commerçant de crypto-monnaie avait déjà été inculpé de cinq chefs d'accusation de falsification d'un document dans l'intention de frauder.

Les documents montraient que Rebelo était accusé d'avoir falsifié des dossiers médicaux concernant sa mère, y compris des demandes d'informations, un certificat de décès et son testament définitif. Pour l’influenceuse de 26 ans, le décès de la mère de son compagnon a d'abord été jugée non suspecte, car elle ne présentait aucun signe évident de blessure. Selon les clarifications qu’elle a faites, les transactions frauduleuses présumées de son fils ont conduit à des accusations de meurtre plus de deux ans plus tard.