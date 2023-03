Les autorités judiciaires sénégalaises ont engagé des poursuites contre l'ancien premier ministre du pays, Cheikh Hadjibou Soumaré, pour avoir diffusé des informations sciemment fausses. Selon le site d'information sénégalais Senego, l'homme politique de 71 ans a été arrêté le 9 mars et accusé de diffusion de fausses informations. Il a été libéré le même jour mais est désormais sous contrôle judiciaire, ce qui l'empêche de quitter le pays. La garde à vue de Cheikh Hadjibou Soumaré fait suite à une lettre ouverte qu'il a publiée, dans laquelle il demandait si le président sortant du Sénégal, Macky Sall, a donné de l'argent à la politicienne française Marine Le Pen lors de sa récente visite au Sénégal. Le gouvernement sénégalais a rejeté ces allégations comme étant infondées.

Cheikh Hadjibou Soumaré a été chef du gouvernement de l'été 2007 au printemps 2009. Il est également président du mouvement Démocratie et République, ainsi que l'ancien président de la commission de l'UEMOA. Le porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana, a dénoncé des "insinuations lâches et sans fondement" qui visent à jeter le discrédit sur le chef de l'État. Un conseiller de Marine Le Pen a également démenti toute allégation de versement d'argent selon RFI.

La garde à vue de Cheikh Hadjibou Soumaré soulève des questions sur la liberté d'expression et la démocratie au Sénégal. Alors que le pays est souvent cité comme un modèle de stabilité et de démocratie en Afrique de l'Ouest, cette arrestation suscite des inquiétudes quant à la répression des critiques et des voix dissidentes. En pleine affaire Sonko, elle risque de semer encore plus de troubles au Sénégal qui doit bientôt organiser des élections présidentielles.