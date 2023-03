2022 a été une belle année pour la sélection nationale argentine de football. Cette dernière a remporté la Coupe du Monde face à la France, par un score de (4 – 2 aux tirs au but). Toute l’aventure de l’Argentine a été faite avec le septuple ballon d’or, Lionel Messi. Ce dernier a voulu immortaliser ce moment en offrant un cadeau particulier à ses coéquipiers argentins. Selon les informations de la presse sportive, La Pulga a décidé d’offrir à chacun de ces derniers un iPhone 14 en or. Il s’agit de plusieurs iPhone recouverts chacun d’une coque en or de 24 carats, le tout d'une valeur d'environ 210 000 euros. La nouvelle a été confirmée par le compte Instagram de l’entreprise, iDesign Gold, ayant pris la commande de Messi.

« Un de nos clients les plus fidèles »

« Ce fut un honneur de livrer 35 iPhone 14 en or à Lionel Messi pour ses coéquipiers et son staff en cadeau pour avoir remporté la finale de la Coupe du monde » a-t-elle déclaré. Ben Lyons, patron d’iDesign Gold, a également déclaré que : « Lionel n'est pas seulement le GOAT, mais c'est l'un de nos clients les plus fidèles et il nous a contactés les mois suivant la finale de la Coupe du monde. Il a dit qu'il voulait un cadeau spécial pour célébrer cette incroyable victoire. Mais il ne voulait pas du cadeau habituel, des montres. Alors, je lui ai suggéré cela et il a adoré l'idée ». Pour rappel, ce n’est pas la première fois que Messi offre des cadeaux hors de prix à ses coéquipiers.

En 2020, iDesign Gold avait annoncé que chaque joueur du PSG allait recevoir une coque de téléphone en or de 24 carats. L’information avait été démentie par le club parisien. « Cette société usurpe notre nom pour se faire de la publicité, en faisant croire que nous aurions eu recours à ses services pour produire des coques de téléphone en or aux joueurs du Paris Saint-Germain. Cette information est totalement fausse et mensongère et illustre des pratiques étrangères aux valeurs portées par le Paris Saint-Germain. Nous prendrons toutes les dispositions nécessaires afin que la société Idesign Gold cesse d’utiliser l’image et les attributs officiels du Paris Saint-Germain » avait expliqué le PSG.