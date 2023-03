Moscou est préoccupé par la situation en République centrafricaine (RCA) suite à l'assassinat de citoyens chinois par des extrémistes. C'est ce qu'a déclaré mercredi le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, lors d'une conférence de presse à l'issue de ses entretiens avec son homologue érythréen, Osman Saleh Mohammed. "Nous avons été préoccupés par la situation en République centrafricaine suite à l'attaque d'extrémistes contre des travailleurs chinois, suite à l’assassinat de neuf d'entre eux", a souligné le chef de la diplomatie russe.

Dans le même temps, le fait que des émeutes aient été enregistrées au Kenya en parallèle "ne surprend pas particulièrement" la partie russe non plus, a noté M. Lavrov. "C’est parce que nos collègues occidentaux exigent constamment des dirigeants africains et des dirigeants d'autres pays qu'ils suivent leurs conseils. Et ceux qui montrent un minimum d'indépendance reçoivent diverses provocations de la part de l'Occident", a-t-il poursuivi. "Je n’affirme pas, mais je n'exclus pas que cela ait été le cas cette fois-ci également".

Le ministre a attiré l'attention sur le fait qu'il y avait effectivement des situations qui se développaient dans l'économie, dans la sphère sociale et qui provoquaient des protestations et des objections de la part de la population. "Mais dans la grande majorité des cas, l'Occident cherche soit à créer ces situations soit à les utiliser à son avantage", a-t-il résumé.

Le 19 mars, des hommes non identifiés ont tué neuf ressortissants chinois travaillant dans une mine d'or près de la ville de Bambari. Deux autres personnes ont été blessées. Le président chinois Xi Jinping a appelé lundi à punir sévèrement et conformément à la loi les auteurs de l'attaque contre les ressortissants chinois en République centrafricaine. (Tass)