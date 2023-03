La société paramilitaire russe Wagner est à l’origine de l’important déplacement des migrants d’Afrique vers l’Europe. C’est du moins ce qu’on peut retenir des déclarations du gouvernement italien, ce lundi 13 mars 2023. D’après lui, Wagner est responsable de l’augmentation du nombre de bateaux de migrants qui essaient de traverser la Méditerranée centrale. Le gouvernement italien continue en estimant que cela s’inscrit dans une stratégie de la Russie visant à se venger des nations qui soutiennent Kiev dans le conflit l'opposant à Moscou. Ces déclarations ont été faites, dans un communiqué, par le ministre italien de la Défense, Guido Crosetto.

« Une stratégie claire de guerre hybride » mise en œuvre par Wagner

« Je pense qu'il est désormais possible d'affirmer que l'augmentation exponentielle du phénomène migratoire au départ des côtes africaines fait également partie, dans une mesure non négligeable, d'une stratégie claire de guerre hybride que la division Wagner est en train de mettre en œuvre, en utilisant son poids considérable dans certains pays africains » a déclaré le ministre. Notons que les propos du ministre italien interviennent après que la Défense britannique a fait savoir que le propriétaire du groupe Wagner, Evgueni Prigojine, aurait perdu l'accès au recrutement dans les prisons russes à cause de ses différends actuels avec la direction du ministère de la Défense russe.

Dans le point quotidien récent de la Défense britannique, on pouvait notamment lire : « Ces dernières semaines, le propriétaire du groupe Wagner, Evgueni Prigojine, a probablement perdu l'accès au recrutement dans les prisons russes en raison de ses différends avec les dirigeants du ministère russe de la Défense. Il est fort probable que Prigojine réoriente ses efforts de recrutement vers les citoyens russes libres ». Londres continue en indiquant que Wagner aurait installé des équipes de sensibilisation se trouvant dans des centres sportifs, dans un minimum de 40 endroits en Russie.