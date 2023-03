L'ancien vice-président américain, Mike Pence, a récemment pris la parole lors du Gridiron Dinner, un événement prestigieux pour les journalistes politiques, où il est revenu sur l'assaut du Capitole en 2021. Il a clairement indiqué que l'histoire tiendra Donald Trump pour "responsable" de l'incident qui a été fortement condamné par presque toute la classe politique américaine. Cette prise de position est significative, car Pence a été un ardent défenseur de Trump pendant toute sa présidence et a souvent évité de critiquer son ancien colistier de manière publique.

Pence attaque une nouvelle fois Trump. Dans une nouvelle déclaration, Mike Pence a admis qu'il n'avait pas le pouvoir d'annuler les résultats de l'élection et que les paroles imprudentes de Trump avaient mis en danger sa famille et tous ceux qui étaient au Capitole ce jour-là. "Je n’avais pas le droit d’annuler (le résultat de) l’élection. Et ses paroles imprudentes ont mis en danger ma famille et tous ceux qui se trouvaient au Capitole ce jour-là. Et je sais que l’histoire tiendra Donald Trump pour responsable", a déclaré Mike Pence.

Pence a été l'un des principaux participants à la session conjointe du Congrès pour certifier les résultats de l'élection présidentielle de 2020, qui ont conduit à la victoire de Joe Biden. Cependant, Trump a continuellement mis en doute la légitimité des résultats de l'élection, encourageant ses partisans à protester contre le Congrès. C'est principalement ce qui a conduit avec l'assaut du Capitole, au cours duquel des partisans de Trump ont envahi le bâtiment et ont cherché à interrompre le processus de certification des résultats.

Pendant l'attaque, certains des manifestants ont appelé à la pendaison de Pence, obligeant le vice-président à être rapidement évacué vers un lieu sécurisé. Cette expérience personnelle a probablement renforcé l'opinion de Pence sur la responsabilité de Trump dans l'incident. Cette prise de parole de Pence est susceptible de creuser davantage le fossé entre les deux hommes politiques, qui ont été en désaccord depuis que Pence a refusé de soutenir les efforts de Trump pour renverser le résultat de l'élection de 2020 et rester au pouvoir. Cette scission est devenue plus évidente depuis l'attaque du Capitole, avec Pence étant plus critique de Trump et de sa base de partisans.