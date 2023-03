Une histoire très touchante d'une américaine qui a fait preuve de courage. Jacqueline Durand est une jeune femme qui a été attaquée par deux chiens en décembre 2021, alors qu'elle s'apprêtait à fêter 22 ans. Elle avait été embauchée pour garder Lucy, un berger allemand, et Bender, un pit-bull mélangé avec un boxeur, chez un couple. Sa première rencontre avec les deux chiens s'est bien passée. Ces derniers semblaient gentil à ses yeux. Mais un drame s'est produit la veille de son anniversaire quand elle s'est rendue dans la maison.

L'histoire de Jacqueline Durand, une américaine mordue plus de 800 fois par deux chiens qui a subit de nombreuses opérations pour se refaire le visage, a ému de nombreuses personnes. La veille de son anniversaire, dès qu'elle est entrée dans la maison, les deux chiens se sont jetés sur elle et l'ont mordue plus de 800 fois, lui arrachant le nez, les oreilles, les lèvres et les joues. L'attaque a duré plus de 30 minutes et a été si violente que les policiers ont dû intervenir pour la sauver. Après l'attaque, Jacqueline a dû subir de nombreuses opérations pour reconstruire son visage défiguré. Elle a été placée dans le coma pendant une semaine et a dû être réanimée à plusieurs reprises sur la table d'opération.

Au total, elle a subi 18 opérations de reconstruction faciale. Son rétablissement a été long et difficile, mais elle a finalement pu sortir de l'hôpital deux mois après l'attaque. On peut dire sans risque de se tromper que Jacqueline est une femme courageuse et déterminée. Malgré l'horreur de son expérience, elle a décidé de partager son histoire sur les réseaux sociaux pour inspirer les autres et sensibiliser les gens aux dangers que peuvent représenter les chiens. Elle compte maintenant plus de 104 000 followers sur Instagram, qui la suivent dans son parcours courageux.

Son histoire est un rappel de l'importance de prendre des précautions lorsqu'on est en présence de chiens, même ceux qui semblent inoffensifs. Les propriétaires de chiens devraient s'assurer que leurs animaux sont dressés et bien éduqués, et qu'ils ne présentent pas de risques pour les autres personnes. Il est également important de ne jamais laisser les enfants seuls avec des chiens, même ceux qu'ils connaissent bien. L'histoire de Jacqueline est un témoignage de l'incroyable force de la nature humaine face à l'adversité.