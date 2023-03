L'offensive lancée par la Russie en Ukraine en Février 2022 est l'un des sujets qui revient très souvent dans la presse. Depuis le début de cette offensive qui fait de nombreuses victimes dans chaque camp, les tensions entre les deux pays n'ont cessé de s'aggraver, avec des affrontements violents et des pertes humaines importantes. Il y a quelques jours, la Chine a proposé un plan de paix et Moscou a repoussé gentiment. Ce jeudi, la Russie a dénoncé une "attaque terroriste" perpétrée par des "saboteurs ukrainiens" que Moscou veut "détruire".

Nouvelle accusation de Moscou. Récemment, la Russie a dénoncé de l'existence de "saboteurs ukrainiens" dans la région russe de Briansk qui auraient perpétré une "attaque terroriste". Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, qui a précisé qu'un point de la situation est régulièrement fait au numéro un russe Vladimir Poutine a déclaré ceci à la presse : "nous parlons d'une attaque terroriste. Des mesures sont prises pour détruire les terroristes". Cette annonce a suscité une vive réaction de la part de l'Ukraine, qui a affirmé que Moscou cherche un prétexte pour justifier son opération militaire.

C'est la présidence ukrainienne qui a réagi sur le sujet par la voix d'un conseiller ce même jeudi rapporte les médias dans cette matinée. Commentant les informations des autorités russes faisant état de l'infiltration de "saboteurs" ukrainiens dans une région russe frontalière, la présidence ukrainienne a dénoncé jeudi une "provocation délibérée" de Moscou. "L'histoire sur le groupe de sabotage ukrainien en Russie est une provocation délibérée classique. La Russie veut effrayer sa population pour justifier" son offensive en Ukraine, a déclaré sur Twitter Mykhaïlo Podoliak, conseiller de la présidence.

Plus tôt ce jeudi, Alexandre Bogomaz, le gouverneur de la région de Briansk avait affirmé que l'armée russe tentait jeudi d'"éliminer" un groupe de "saboteurs" ukrainiens infiltré. Ce groupe avait, à l'en croire, tué un civil et blessé un enfant. "Un groupe de reconnaissance et de sabotage s'est infiltré dans le village de Lioubetchané depuis l'Ukraine (...) Les forces armées russes prennent toutes les mesures nécessaires pour éliminer ce groupe", a indiqué Alexandre Bogomaz sur la messagerie russe Telegram. Selon lui, "les saboteurs ont ouvert le feu sur un véhicule en mouvement". "Un habitant a été tué et un enfant de dix ans blessé" et hospitalisé, a poursuivi le responsable.