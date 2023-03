Le monde du showbiz nigérian est en deuil. Yul Edochie, célèbre acteur de Nollywood, a perdu son fils aîné Kambilichukwu, également connu sous le nom de Kambi, le jeudi 30 mars 2023. Le jeune garçon âgé de seulement 16 ans aurait perdu connaissance et a été transporté d'urgence à l'hôpital. Selon certaines publications, Kambi aurait passé la nuit à étudier avant de passer son examen le lendemain, et aurait ensuite joué au football avec ses amis avant de subir une crise. Les réseaux sociaux ont rapidement rendu hommage au jeune homme, mais certains ont également ciblé la deuxième épouse de Yul Edochie, Judy Austin, l'accusant d'être à l'origine de la mort de Kambi en raison de leur relation "polygame".

Ce n'est pas la première fois qu'une telle tragédie frappe une célébrité nigériane. Davido, star de la musique nigériane, a lui aussi perdu son fils de 3 ans, Ifeanyi, il y a quelques mois. Le petit garçon est mort noyé dans la piscine de la résidence de Davido à Banana Island, dans l'état de Lagos. Il aurait été sous l'eau pendant un certain temps avant d'être repéré et transporté d'urgence à l'hôpital, où il a malheureusement été confirmé mort à son arrivée.

Malheureusement, ces tragédies ont souvent été accompagnées d'accusations et de critiques envers les célébrités concernées. Dans le cas de Yul Edochie, certains ont blâmé sa relation "polygame" avec Judy Austin pour la mort de Kambi, ce qui a suscité des réactions de la part de ses partisans, qui ont demandé aux autres de cesser les commentaires haineux. De même, dans le cas de Davido, certains ont critiqué l'actrice Eniola Badmus pour avoir divulgué des informations sensibles au public.

Ces tragédies rappellent que les célébrités sont aussi des êtres humains et sont confrontées aux mêmes défis et souffrances que tout un chacun. Les accusations et les critiques sont inutiles et ne font qu'ajouter à leur douleur. Dans ces moments difficiles, nous devrions plutôt nous rassembler pour soutenir ceux qui sont en deuil.