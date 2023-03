Des scientifiques ont récemment annoncé la mise au point d'une nouvelle technique sûre à environ 80 % pour concevoir des bébés d'un sexe donné. Cette méthode, développée par des chercheurs de Weill Cornell Medicine à New York, permet de sélectionner et séparer les spermatozoïdes en fonction de leur densité, ce qui détermine le sexe de la progéniture. La technique consiste à choisir les spermatozoïdes porteurs d'un chromosome X pour concevoir une fille ou d'un chromosome Y pour un garçon. Les spermatozoïdes contenant un chromosome X sont légèrement plus lourds que ceux contenant un chromosome Y. Les chercheurs affirment que cette méthode est sûre, efficace, peu coûteuse et éthiquement acceptable.

Cependant, la question de l'éthique de la sélection du sexe des bébés suscite des débats. Bien que la préférence pour un sexe spécifique soit populaire parmi les couples (y compris ceux qui ne souffrent pas d'infertilité), cette pratique soulève des préoccupations éthiques liées à la discrimination sexuelle, à l'équilibre démographique et aux droits individuels.

D'une part, certains soutiennent que la sélection du sexe d'un enfant est une question de choix personnel et que les couples devraient être libres de décider. D'autre part, des voix s'élèvent pour dénoncer les conséquences potentiellement néfastes de cette pratique sur la société, notamment en ce qui concerne les préférences culturelles et les stéréotypes de genre.

En outre, il est important de souligner que la méthode de sélection du sexe développée par les chercheurs ne provoque pas une augmentation du nombre d'embryons aneuploïdes, c'est-à-dire présentant un nombre anormal de chromosomes. Ainsi, la technique peut être considérée comme sûre sur le plan médical selon les auteurs de l'étude.