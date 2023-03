La 30ème édition des Olympiades Pan Africaines de Mathématiques (OPAM) va se dérouler du 13 au 22 mai 2023 à Kigali au Rwanda. À cette compétition scientifique ouverte aux élèves de l'enseignement secondaire ayant moins de 20 ans, le Bénin sera représenté par 4 apprenants des classes de première, série C. Il s'agit de l'élève Funmi Péniel Sylvain Agoli-Agbo du Cpeg Catholique Père Georges HOUNYEME de Tchaourou dans le Borgou, de l'élève Foumilayo Grâce Stella BOKO du Lycée Militaire de Jeunes Filles Général Mathieu KÉRÉKOU de Natitingou dans l'Atacora, de l'élève Vaillant A. Jean-Christian Daho du Cpeg Saint Félix d'Abomey-Calavi dans l'Atlantique et de l'élève Ihlam Olaïtan A. Adéléké du Complexe Scolaire Plein Épanouissement (Cspe) Mandela de Porto-Novo dans l'Ouémé.

Le mardi 14 mars 2023, un peu avant le démarrage de sa tournée nationale d'échanges avec les acteurs du système éducatif, le Ministre des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle, le ministre Kouaro Yves Chabi, a reçu en audience les quatre lauréats issus de la phase nationale des Olympiades de Mathématiques. Devant les parents des lauréats, le Ministre a insisté sur l'accompagnement. Aussi, a-t-il incité les quatre lauréats à faire flotter davantage le drapeau tricolore béninois dans le ciel du Rwanda.

Pour mieux aguerrir les candidats béninois, un camp de préparation est prévu pour se tenir pendant la période des congés de Pâques. Au cours de ce renforcement, les thématiques spécifiques des Olympiades de Mathématiques seront encore abordées : Géométrie, transformations du plan et de l’espace, trigonométrie ; Analyse combinatoire et Probabilités puis résolution de problèmes d’Olympiades ; Analyse fonctionnelle ; Arithmétique et résolution de problèmes d’Olympiades ; Théorie des graphes et les mathématiques discrètes.