Le rappeur américain Diddy s’est inscrit sur la liste de celles et ceux qui comptent bien s’offrir BET Media Group. Il rejoint ainsi Tyler Perry et Byron Allen qui ont dès le départ manifesté le désir d’acquérir le réseau. Selon des informations rapportées par des sources proches du rappeur américain, son intention d’avoir BET Media Group s’inscrit dans le cadre de son ambition de devenir une « centrale médiatique mondiale appartenant à des Noirs ». Il détient déjà un nombre non négligeable de produits et marques.

Il a également un autre réseau de télévision, Révolte TV. Il tire sa fortune du rap. En 2011, il est devenu le premier rappeur milliardaire. Il possède actuellement REVOLT sous son nom récemment rebaptisé Combs Global. Pour des proches du rappeur de 53 ans, l’achat du nouveau groupe par un Noir est « mieux pour l'entreprise, pour la culture et pour la création de richesse dans la communauté noire ». « Lors de l'achat, il prétend également "enrôler un collectif d'hommes d'affaires et d'artistes noirs de haut niveau pour le développer davantage », a également confié ce proche du rappeur américain.



Rappelons que, BET a été racheté en octobre 2000 pour 2,34 milliards de dollars. Cette transaction avait fait de son fondateur, Robert L. Johnson, le premier milliardaire noir aux États-Unis. Selon des confidences qui ont été faites par le directeur général de la société, Bob Bakish au New York Times, vendredi 10 mars, la société ne discuterait pas publiquement des « détails sensibles de la transaction ».