Certaines villes du monde ont une grosse cote auprès des touristes du monde entier. Ces cités bénéficient d'un certain nombre d'atouts qui attirent des millions de voyageurs chaque année. Cependant, il peut arriver que l'on soit déçu par un voyage effectué dans une ville qui pourtant sur le papier présentait tous les paramètres pour émerveiller. La structure britannique King Casinos Bonus a récemment publié une liste des 10 villes les plus surestimées au monde et Paris, la capitale française, figure dans le top 10. King Casinos Bonus a structuré son étude sur un échantillon de 85 villes.

L'équipe a minutieusement épluché des avis en ligne qui contenaient des mots clés spécifiques. Le mot clé "décevant" était la référence. Des touristes qui espéraient passer un séjour mémorable dans des villes comme Antalya (Turquie), Mumbai (Inde), Londres (France), Paris (France) ont été déçus. Selon les statistiques présentées par King Casinos Bonus, la probabilité d'être déçu pour Paris est de 13,8%. Découvrez ci-dessous, le top 10 de ces villes les plus surestimées au monde :

Bangkok (Thaïlande) avec comme attraction la plus décevante, Khaosan Road Antalya (Turquie) avec comme attraction la plus décevante, Water Planet Aqua Park Singapour avec comme attraction la plus décevante, Orchard Road Munich (Allemagne) avec comme attraction la plus décevante, Deutsches Museum Rimini (Italie) avec comme attraction la plus décevante, Fiabilandia amusement park Miami (États-Unis) avec comme attraction la plus décevante, Calle Ocho at Little Havana Mumbai (Inde) avec comme attraction la plus décevante, Juhu Beach Londres (Angleterre) avec comme attraction la plus décevante, London Eye Paris (France) avec comme attraction la plus décevante, Montmartre Tokyo (Japon) avec comme attraction la plus décevante, Hachiko at Shibuya crossing

Le pourcentage de chance d'être déçu par ces différentes destinations varie entre 13% et 16%. Bangkok bat le record des avis négatifs et les touristes pointent du doigt un problème d'insalubrité et des embouteillages monstres. Antalya et Singapour sont considérés comme des villes "normales" sans véritables attraits touristiques. Munich, Rimini et Miami sont victimes de leur passé et n'ont plus grand-chose à proposer selon les touristes.

En ce qui concerne Mumbai, Londres et Paris, les visiteurs font cas d'une certaine forme de lassitude lorsqu'ils se retrouvent dans ces mégalopoles. Tokyo possède toujours la cote, mais pourrait dans les années à venir être confronté au même problème que Mumbai, Londres et Paris. Sommes-nous entrain d'assister à un bouleversement de la hiérarchie des destinations les plus prisées au monde ? De nouvelles destinations vont-elles émerger pour conquérir le cœur des touristes ? En tout cas, il y a du potentiel aux quatre coins du monde, notamment en Afrique.