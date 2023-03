Le rapport de l'ONU sur la situation en Ukraine depuis l'offensive russe en février 2022 est sorti, et les conclusions sont sans équivoque : il n'y a pas eu de génocide en Ukraine. Cependant, le rapport souligne que certains aspects de la situation pourraient soulever des questions concernant ce crime. Les enquêteurs ont recommandé de poursuivre les études à ce sujet, mais ils ont également mis en avant d'autres violations graves du droit international humanitaire et des crimes de guerre commis par les forces russes en Ukraine.

L'une des violations les plus choquantes concerne le transfert et la déportation d'enfants, à l'intérieur de l'Ukraine et vers la Fédération de Russie respectivement. Cette pratique est considérée comme un crime de guerre et une violation du droit international humanitaire.

Le rapport indique également que les attaques menées par les forces armées russes contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes, ainsi que le recours à la torture par les autorités russes, pourraient constituer des crimes contre l'humanité.

Le rapport souligne également la nécessité de poursuivre les enquêtes pour déterminer l'étendue des violations commises en Ukraine et de garantir que les victimes obtiennent justice et réparation. Les enquêteurs de l'ONU ont clairement indiqué que leur travail se poursuivrait pour faire la lumière sur cette situation complexe et troublante.