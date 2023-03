Le monde du football a été profondément attristé par la nouvelle de la mort de Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, l'un des plus grands footballeurs de tous les temps. La star du football brésilien Pelé est décédé en décembre dernier à l'âge de 82 ans, laissant derrière lui une famille et un héritage. Depuis quelques heures, les médias ont mis la lumière sur les détails du partage de l'héritage.

Selon l'avocat de la veuve de Pelé, l'ancien footballeur avait rédigé un testament avant sa mort, dans lequel il précisait que son épouse, Marcia Cibele Aoki, devait hériter de 30% de ses biens, dont la maison où ils vivaient à Guaruja. Les 70% restants de la succession ont été réservés aux sept autres enfants de Pelé et une potentielle fille non reconnue si il s'avérait qu'elle est effectivement sa fille. En effet, le testament a mentionné la possibilité que Pelé ait une fille non reconnue qui aurait droit à une partie de cette part.

L'héritage de Pelé comprend plusieurs biens immobiliers ainsi qu'une participation dans la marque Pelé. Cependant, l'inventaire complet de la succession n'a pas encore été réalisé, de sorte que le montant total de l'héritage n'est pas connu. Pelé restera à jamais dans l'histoire du football comme l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Il a remporté trois Coupes du monde avec l'équipe du Brésil en 1958, 1962 et 1970, et a marqué plus de 1000 buts tout au long de sa carrière.

En plus de ses exploits sur le terrain, Pelé a également été un ambassadeur de bonne volonté pour les Nations unies et a utilisé sa célébrité pour aider à promouvoir des causes sociales. La mort de Pelé a été un choc pour les fans de football du monde entier, mais sa légende continuera de vivre à travers son héritage et son impact sur le sport et la société. Alors que sa famille et ses proches continuent de faire face à sa perte, les fans de Pelé se souviendront toujours de lui comme l'un des plus grands joueurs de tous les temps et une icône du sport.