L'atelier de validation de l'évaluation des manuels scolaires rassemble depuis ce lundi 27 et ce, jusqu'au mardi 28 mars 2023 différents acteurs du système éducatif ainsi que les partenaires techniques et financiers notamment l'Unesco, l'Afd et la Confemen. « Des manuels scolaires de qualité pour un meilleur apprentissage ». C'est le leitmotiv de cet atelier de validation de l'évaluation des manuels scolaires.

L'objectif étant d'identifier les déficits pour l'amélioration des données en fonction des priorités nationales, à l'entame des travaux, Guillaume Husson pour le compte de l'Unesco, Hilaire Hounkpodoté coordinateur du Pasec et représentant national de la Conférence des ministres de l'éducation nationale (Confemen) ont tous salué la collaboration féconde entre les deux institutions dans la dynamique des efforts soutenus en faveur de l'amélioration de la qualité de l'éducation. Ceci, sans oublier l'Agence française de développement (Afd) un véritable bras financier.

Pour Guillaume Husson, la rareté et la qualité des manuels nuisent à la qualité de l'enseignement dans bien des pays et c'est là, toute la pertinence de cette évaluation indépendante grâce au projet "Ressources éducatives" de l'Afd. Le Secrétaire général adjoint du ministère des enseignements maternel et primaire, a insisté sur l'importance de cette évaluation indépendante de la qualité des manuels scolaires du primaire (Mathématiques et Français) et du 1er cycle du secondaire (Mathématiques, Français et sciences) lancée officiellement au Bénin le 11 novembre 2021 en cohérence avec la phase pilote d'exécution du projet dans six pays à savoir: le Bénin, Burundi, Madagascar, Niger, Sénégal et Togo. « Cette évaluation avait pour objectif de vérifier si les manuels homologués dans ces pays étaient conçus de manière à tenir compte, d'une part, des standards identifiés par la recherche et, d'autre part, des attentes des systèmes éducatifs des pays participants afin d'éclairer les décideurs politiques sur les insuffisances ou écarts éventuels, les ressources à développer ou à améliorer et sur les processus d'évaluation et de conception des manuels scolaires», a-t-il déclaré.



Cette étape a permis aux différents acteurs des ordres d’éducations concernés de mieux appréhender le contenu des manuels afin d’informer à leur tour, les responsables en charges de l’éducation tant au primaire, comme au secondaire. C’est une politique, va permettre aux apprenants non seulement d’être mieux équipés mais aussi, de s’adapter aux programmes d’étude adéquats.