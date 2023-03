Ce mercredi 15 mars, le président russe Vladimir Poutine a eu une rencontre avec les procureurs. Le chef du Kremlin a enclenché divers mécanismes pour mettre à la disposition des forces armées russes les moyens nécessaires pour mener à bien l'opération militaire en Ukraine. Poutine a demandé aux procureurs de prendre des mesures draconiennes contre toute personne qui a pour tentation de déstabiliser la Russie. Le chef d’État a notamment pointé du doigt les opposants, les organisations et certains individus qualifiés "d'extrémistes".

Poutine s'est montré clair et les forces de défense et de sécurité ont carte blanche pour mener certaines actions contre ceux qui ont pour objectif de "déstabiliser" la Russie. "Je vous demande de répondre sévèrement aux tentatives de déstabilisation de la situation sociale et politique du pays" a affirmé Poutine aux procureurs. En Russie, les opposants radicaux, les militants pro-ukrainiens, les témoins de Jéhovah sont traités au même titre que les organisations djihadistes sur le plan pénal. L'opposant Alexeï Navalny peut notamment servir d'exemple.

Alors qu'il est présentement derrière les barreaux, Navalny a vu son mouvement politique être classé parmi les organisations extrémistes. Cette situation a contraint de nombreux leaders du mouvement à l'exil. D'autres par contre n'ont pas eu cette chance et ils ont été incarcérés. Depuis le début du conflit avec l'Ukraine, le pouvoir russe a adopté un certain nombre de mesures pour assurer un cadre optimal sur tous les plans au personnel des forces armées nationales. Poutine himself a demandé à son administration de protéger les droits fondamentaux des militaires et de leurs familles