La Russie essaie de réconcilier la Turquie et la Syrie. C’est du moins dans ce cadre qu’une rencontre a été organisée ce mercredi 15 mars entre l’homme fort de Moscou et Bachar el-Assad. Dans un contexte où la Turquie et la Syrie ont récemment fait face à un séisme dévastateur, Vladimir Poutine se place en médiateur entre les deux pays afin de rétablir les relations qui ont pris un coup depuis plus de 10 ans.

Selon le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, les échanges entre Bachar el-Assad et Vladimir Poutine tournent autour de « la reconstruction de la Syrie après la guerre et de la poursuite du règlement de la question syrienne». «Les relations entre la Turquie et la Syrie vont certainement être affectées d'une manière ou d'une autre» après la rencontre des deux dirigeants, selon la confidence qui a été faite par l’officiel russe. Même si la Russie et la Turquie ont des intérêts opposés en Syrie, les présidents de ces deux pays s’entendent plutôt bien.

Ceci explique ainsi la position de médiatique qu’occupe Vladimir Poutine. La récente catastrophe du séisme aura tout de même permis d’une manière ou d’une autre un rapprochement de la Syrie. Rappelons également que cette rencontre intervient dans un contexte où la Chine a réussi à rétablir de nouveau le contact entre la République Islamique d’Iran et l’Arabie Saoudite près de dix ans après la rupture des relations diplomatiques. Ils ont annoncé la réouverture de leur représentation diplomatique dans les prochains mois.