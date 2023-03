Les propos racistes tenus par le président tunisien Kaïs Saïed à l'encontre des populations noires sont inacceptables et rappellent la nécessité de lutter contre toutes les formes de discrimination. Au cours d'une rencontre consacrée aux mesures urgentes à prendre face à l'arrivée de migrants clandestins en Tunisie en provenance d'Afrique subsaharienne, le président a décrit l'immigration comme une "entreprise criminelle" destinée à "changer la composition démographique de la Tunisie" et à estomper son caractère "arabo-musulman".

Ce discours révèle une méconnaissance de l'histoire de la Tunisie et de l'Afrique en général. En effet, contrairement à ce que le président laisse entendre, les populations arabes ne sont pas originaires de cette région d'Afrique. Les Arabes sont originaires de la péninsule arabique et leur expansion en Afrique du Nord n'a commencé qu'au VIIe siècle après J.-C., avec l'expansion de l'islam. Donc le caractère arabo-musulman de la Tunisie d'aujourd'hui est lui-même issu d'un grand remplacement qui a eu lieu il y a des siècles.

On se calme monsieur le président

Avant l'arrivée des Arabes, l'Afrique du Nord était peuplée de Berbères (dont certains étaient foncés), qui ont leur propre langue et leur propre culture. Ces peuples ont résisté à l'invasion arabe et ont conservé leur identité culturelle et linguistique malgré les tentatives d'arabisation de la région.

En outre, les populations noires sont présentes en Afrique depuis des milliers d'années et ont contribué à la richesse culturelle et économique du continent. Les mouvements migratoires sont un phénomène naturel de l'histoire de l'humanité et ne devraient pas être criminalisés. Tenez par exemple, avec les multiples problèmes qu'a connu le Liban, une vague de migrants libanais a déferlé sur l'Afrique depuis quelques décennies. Ces libanais, cousins éloignés de Kaïs Saïed sont pourtant bien accueillis en Afrique noire. Lutter contre l'immigration clandestine oui, mais sauvegarder la dignité de ces derniers. Un président qui, comme certains de ses compatriotes, parle d'Africains en voulant parler des noirs, pense peut-être que la Tunisie est en Arabie Saoudite... Il faudrait en urgence, lui acheter une carte d'afrique pour qu'il réajuste son discours.