Lundi dernier, le président français Emmanuel Macron dévoilait sa nouvelle stratégie pour l'Afrique. Cela intervenait dans un contexte où le sentiment antipolitique française s'est renforcée dans plusieurs pays africains dans lesquels les forces françaises n'était plus les bienvenues. Deux jours plus tard, Macron s'est envolé pour l'Afrique pour une tournée dans certains pays. La dernière étape de cette tournée est la République Démocratique du Congo où le président Macron a posé ses valises hier. Ce samedi, Macron a tenu une conférence de presse avec son homologue congolais Félix Tshisekedi. Occasion pour faire plusieurs annonces. De son côté, le président Tshisekedi s'est réjoui de la bonne santé des relations entre leurs deux pays. «C'est dans le malheur qu'on reconnaît ses amis, les relations entre la RDC et la France sont au beau fixe», a assuré le président de la RDC .

En particulier, Emmanuel Macron a annoncé que la France serait le premier pays à répondre à l'initiative de l'UE de mettre en place un pont aérien humanitaire vers Goma, une ville dans l'est du pays touchée par les conflits armés. Paris compte contribuer à hauteur de «34 millions d'aide humanitaire, qui s'ajouteront aux 50 millions promis par l'Union européenne». Le président français a également annoncé un nouveau partenariat sur le plan sécuritaire et militaire, soulignant que la RDC était déjà le premier partenaire dans le domaine de la formation militaire.

Il a appelé à une plus grande collaboration économique, du numérique jusqu'au domaine minier, afin que l'exploitation des ressources de la RDC profite aux Congolais. En outre, Emmanuel Macron a souligné par ailleurs l'importance de la coopération scientifique et de recherche entre la France et la RDC, rappelant leur collaboration dans la lutte contre Ebola et leur engagement commun dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. «Mais je souhaite qu'on aille plus loin sur les échanges scientifiques et universitaires», a poursuivi le président français qui a mis l'accent sur «la biodiversité».

Pour finir, le président français a annoncé son intention de mettre l'accent sur le domaine culturel, en fournissant à la RDC «outils et réseaux pour l'aider à se développer» dans plusieurs domaines comme l'e-sport, les jeux vidéo ou encore la bande dessinée qui sont pour lui des «moyens d'expression de la jeunesse». Il faut préciser que la visite d'Emmanuel Macron en RDC intervient dans un contexte difficile, avec les efforts de paix du président français dans l'est du pays qui sont contestés. Le président français a néanmoins martelé que «le pillage à ciel ouvert (de la RDC) doit cesser», ajoutant ceci «ni pillage, ni balkanisation, ni guerre. C'est le sens même de ma présence».