Le président américain Joe Biden a prolongé d'un an, mercredi, les sanctions précédemment imposées à la Russie en raison de la situation en Ukraine. C'est ce qu'indique un document diffusé par la Maison-Blanche. Il s'agit de mesures de restriction contre la Russie mises en place par l'administration actuelle le 21 février 2022, l'administration précédente de Donald Trump le 20 septembre 2018 et l'administration du 44e président américain Barack Obama les 6 mars, 16 mars, 20 mars et 19 décembre 2014 relatives à la Crimée. M. Biden a conclu que toutes ces sanctions "doivent rester en vigueur au-delà du 6 mars 2023".

"Les actions et la politique mentionnées dans ces décrets continuent de constituer une menace inhabituelle et exceptionnelle pour les intérêts de la sécurité nationale et de la politique étrangère des États-Unis", indique la note explicative du président. "Je prolonge donc d'un an le régime [des sanctions] d'urgence déclaré par le décret 13.660", a ajouté M. Biden. (Tass)