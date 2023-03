Nouvelle révélation sur la relation Chine Russie dans la presse alors que la guerre qui a démarré en Ukraine il y a plus d'un an se poursuit et continue de faire des morts dans chaque camp. En effet, selon des données commerciales et douanières obtenues par POLITICO, la Chine aurait envoyé des armes et d'autres équipements militaires à la Russie. Des entreprises chinoises, dont une liée au gouvernement chinois, auraient envoyé des fusils d'assaut et d'autres équipements utilisables à des fins militaires, comme des pièces de drones et des gilets pare-balles, à des entités russes entre juin et décembre 2022. Une révélation qui va probablement susciter moult réactions.

La Chine a-t-elle livrée des armes et du matériel militaire à la Russie alors que la guerre en Ukraine avait démarré en Février de l'année? En tout cas, le site Politico révèle que OUI en s'appuyant sur des données qu'il a consultées. Bien que les données douanières ne montrent pas que Pékin vende une grande quantité d'armes à Moscou spécifiquement pour l'aider dans son effort de guerre, elles révèlent que la Chine fournit aux entreprises russes des équipements « à double usage » non déclarés auparavant – des articles commerciaux qui pourraient également être utilisés sur le champ de bataille en Ukraine.

La China North Industries Group Corporation Limited, l'un des plus grands entrepreneurs de défense appartenant à l'État chinois, aurait envoyé selon Politico 1 000 fusils d'assaut CQ-A à une société russe appelée Tekhkrim, qui fait également des affaires avec l'État et l'armée russes. Les fusils CQ-A, inspirés du M16 mais étiquetés comme "fusils de chasse civils" dans les données, ont été utilisés par la police paramilitaire en Chine et par les forces armées des Philippines au Soudan du Sud et au Paraguay.

En plus des fusils, les entités russes ont également reçu 12 expéditions de pièces de drones et plus de 12 tonnes de gilets pare-balles chinois, acheminés via la Turquie, fin 2022, selon les données. Ces équipements sont considérés comme des équipements « à double usage » car ils peuvent être utilisés à la fois pour des activités commerciales et militaires. Ce n'est pas la première fois que la presse annonce des accords militaires entre la Russie et ses partenaires. Par la passé, la presse avait évoqué les drones iraniens. Ceux-ci sont d'ailleurs utilisés sur le champ de bataille en Ukraine.