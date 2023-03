Les relations entre la Russie et l'Iran ont toujours été étroitement surveillées par la communauté internationale en raison des implications géopolitiques qu'elles peuvent avoir dans la région du Moyen-Orient et au-delà. Il y a quelques heures, les États-Unis ont exprimé leur préoccupation quant à la nature de la coopération militaire entre les deux pays, affirmant qu'elle avait atteint un niveau sans précédent. Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré lors d'une conférence de presse commune avec son homologue israélien Yoav Galant que les États-Unis étaient "particulièrement préoccupés par le partenariat stratégique croissant entre l'Iran et la Russie".

Selon lui, au cours de l'année écoulée, la coopération militaire entre les deux pays s'est considérablement approfondie, notamment dans le domaine des missiles et de la défense antiaérienne. L'utilisation de drones iraniens dans la guerre en Ukraine a également été soulignée par M. Austin, qui a déclaré que l'Iran acquérait ainsi une "expérience de combat importante" qu'il pourrait ensuite partager avec les forces qu'il contrôle au Moyen-Orient. En réaction au soutien de l'Iran dans la guerre en Ukraine, la Russie aurait proposé une coopération militaire encore plus étroite, ce qui a alarmé les États-Unis et leurs alliés dans la région.

Cette coopération militaire accrue entre l'Iran et la Russie pourrait avoir des conséquences graves pour la stabilité de la région du Moyen-Orient. Les États-Unis et Israël, en particulier, craignent que l'Iran n'utilise les armes qu'il acquiert auprès de la Russie pour menacer la sécurité de leurs pays respectifs.

Cependant, il convient de noter que les relations entre l'Iran et la Russie ne sont pas nouvelles et que les deux pays ont souvent coopéré dans le passé. L'Iran est un allié important de la Russie dans la région et les deux pays ont des intérêts communs, notamment en ce qui concerne la Syrie et l'Irak.