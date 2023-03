Andrey Botikov, un scientifique russe de renom et l'un des développeurs du vaccin Spoutnik V, a été retrouvé mort dans sa maison du nord-ouest de Moscou. Le rapport de police indique que Botikov, âgé de 48 ans, a été étranglé à mort avec une ceinture. Andrey Botikov était un chercheur principal au Centre national de recherche en épidémiologie et microbiologie. Il a été décoré de l'Ordre du Mérite de la Patrie pour son travail sur le vaccin Spoutnik V, qui est devenu le premier vaccin contre le COVID-19 enregistré dans le monde. Botikov faisait partie d'une équipe de 18 développeurs qui ont créé le vaccin Spoutnik V.

Les médias russes ont rapporté que le meurtrier présumé était un ami du scientifique et avait déjà été condamné pour certains crimes. Pour rappel, le vaccin Spoutnik V a été développé rapidement en réponse à la pandémie de COVID-19. Il a été lancé en août 2020 et a depuis été utilisé dans plusieurs pays du monde entier. Le vaccin a été critiqué pour avoir été enregistré avant la fin des essais cliniques de phase III, mais les résultats des essais ont depuis montré son efficacité à plus de 90%.

Le meurtre choquant d'Andrey Botikov a suscité l'indignation de la communauté scientifique et de la population en général. La police a arrêté le meurtrier présumé, qui a avoué son crime lors de son interrogatoire. L'affaire a également soulevé des questions sur le passé criminel du meurtrier présumé. Les médias russes ont rapporté qu'il avait passé 10 ans en prison pour avoir fourni des services sexuels.