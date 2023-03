Malgré les sanctions infligées à la Russie en raison de la guerre en Ukraine, le commerce entre la Belgique et la Russie n'a pas diminué, comme le montrent les chiffres de l'Agence pour le commerce extérieur pour l'année 2022 selon le site belge RTBF. Les entreprises belges ont exporté pour 3,6 milliards d'euros vers la Russie, tandis que les importations en provenance de Russie ont franchi la barre de 12,8 milliards d'euros. La valeur des importations a connu une hausse record (+64,7%) en raison de la forte augmentations des prix du gaz.

Même en ne tenant pas compte du pétrole et du gaz, les importations en provenance de Russie restent élevées, bien qu'elles aient connu une légère baisse par rapport à l'année précédente. Cependant, elles sont en hausse par rapport à l'année 2020, qui a été marquée par la pandémie, et égales à celles de l'année 2019. Les exportations belges vers la Russie ont légèrement reculé en 2022, mais les trois secteurs les plus importants ont fleuri l'année écoulée, en particulier les exportations liées au secteur de la biochimie, principalement les médicaments et les vaccins, qui sont en croissance de 22%.

Il est intéressant de noter que malgré les sanctions imposées à la Russie par l'Union européenne, le commerce entre la Belgique et la Russie ne semble pas avoir été affecté. Cela peut s'expliquer en partie par le fait que les sanctions ont été ciblées sur certains secteurs, tels que l'énergie, les industries de la défense et autres, et ont donc eu un impact limité sur les échanges commerciaux dans d'autres secteurs.